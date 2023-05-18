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Ağabeyinin katlettiği öğretmen memleketi Malatya’da toprağa verilecek

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#Ankara#Cinayet#Mamak
Ağabeyinin katlettiği öğretmen memleketi Malatya’da toprağa verilecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 13:22

Ankara’da şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Şahin Ş.’nin bıçaklayarak öldürdüğü öğretmen kardeşi Songül Ş. (23), memleketi Malatya’da toprağa verilecek. Saldırganın bıçakla yaraladığı diğer kardeşi Abbas Ş.’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Gözaltına alınan ve sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Şahin Ş.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü aktarıldı.

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Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi 299. Sokak’ta meydana gelen olayda, akıl hastası olduğu iddia edilen Şahin Ş., daha önce husumet yaşadığı kardeşleri Songül Ş. ile Abbas Ş.’ye bıçakla saldırdı.

Ağabeyinin katlettiği öğretmen memleketi Malatya’da toprağa verilecek

Saldırıya uğrayan Abbas Ş. yaralı halde evden kaçmayı başarırken, öğretmen olduğu öğrenilen Songül Ş. ise vücuduna aldığı çok sayıdaki bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti. Balkondan atlayarak kaçmaya çalışan Şahin Ş. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Türkçe öğretmeni olduğu öğrenilen ve bir sene önce Ankara’ya taşındığı aktarılan Songül Ş.’nin cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Memleketi Malatya’da son yolcuğuna uğurlanacak talihsiz gencin saldırgan ağabeyi Şahin S.’nin ise bir hastanede hemşir olarak çalıştığı belirtildi. Yaralı kardeş Abbas Ş.’nin de sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

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Ağabeyinin katlettiği öğretmen memleketi Malatya’da toprağa verilecek

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#Ankara#Cinayet#Mamak

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