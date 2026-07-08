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Ağabeyini, yeğenini ve yengesini katletmişti: Emekli imam, polise teslim oldu

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#Cinayet#Ordu#Fatsa
Ağabeyini, yeğenini ve yengesini katletmişti: Emekli imam, polise teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 13:37

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen ağabeyi Mehmet Gülen (66) ile yengesi Emine Gülen (58) ve yeğeni Resul Gülen'i (39) tabancayla öldüren emekli imamı Muharrem Gülen (61), polise teslim oldu.

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Olay, dün Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde meydana geldi. Muharrem Gülen, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Mehmet Gülen, yengesi Emine Gülen ve yeğeni Resul Gülen'in iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Muharrem Gülen, tabancayla ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla vurdu. Resul Gülen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet ve Emine Gülen çifti de kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağabeyini, yeğenini ve yengesini katletmişti: Emekli imam, polise teslim oldu

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Muharrem Gülen, olaydan 1 gün sonra Fatsa ilçesi Tepecik Mahallesi'nde emniyet güçlerine teslim oldu. Şüphelinin emekli imam olduğu öğrenildi.

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Ağabeyini, yeğenini ve yengesini katletmişti: Emekli imam, polise teslim oldu

Öte yandan, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, taraflar arasında arbede yaşandığı ve 2 kardeşin de üzerinde tabanca bulunduğu görüldü.

Ağabeyini, yeğenini ve yengesini katletmişti: Emekli imam, polise teslim oldu

Muharrem Gülen

TOPRAĞA VERİLDİLER

Olayda ölen Mehmet, Emine ve Resul Gülen için bugün öğle vakti, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Tepekent 2 Sitesi'ndeki evlerinde helallik alındı, ardından cenazeler Fatsa Hz. Hamza Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından çift ile çocukları, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Ağabeyini, yeğenini ve yengesini katletmişti: Emekli imam, polise teslim oldu

Resul Gülen
Ağabeyini, yeğenini ve yengesini katletmişti: Emekli imam, polise teslim oldu

Mehmet Gülen
Ağabeyini, yeğenini ve yengesini katletmişti: Emekli imam, polise teslim oldu

Emine Gülen

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#Cinayet#Ordu#Fatsa

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