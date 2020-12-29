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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 14:17 | Son Güncelleme:

Ağabeyini tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı

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Ağabeyini tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
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SAMSUN’da iş yerine gittiği ağabeyi Adem Y.’yi (33) tabanca ile yaraladıktan sonra kaçan Sezer Y. (28) polis tarafından yakalandı.

Ağabeyini tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
Olay, dün sabah saatlerinde Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi 1700'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sezer Y., ağabeyi Adem Y.'nin çalıştığı işyerine gitti. Kardeşler arasında burada bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sezer Y.,  yanındaki tabancasını çekip, ağabeyi Adem Y.'ye ateş etti. Bacaklarına 3 mermi isabet eden Adem Y. kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi ise kaçtı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Adem Y., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adem Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan Sezer Y., Cinayet Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı. Sezer Y., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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