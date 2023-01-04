Ağabeyini öldüren üniversiteli Gülçin: Kendimi korumak istedim

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Aydın Didim’deki evde yaşayan Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu 2’nci sınıf öğrencisi Gülçin Uçan’ı (21), 31 Aralık’ta, Ankara’da yaşayan annesi Fadime Uçan, ağabeyi Onur Uçan (29) ile gelinleri Sıla Uçan ziyarete geldi. Yılbaşı gecesi aile üyeleri ile Gülçin Uçan arasında, eski sevgilisi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gülçin Uçan mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı.

‘GÖRÜŞMEMİ İSTEMEDİ’

Onur Uçan hayatını kaybetti, Gülçin Uçan da gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Gülçin Uçan, sevkedildiği adliyede çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Emniyet’teki ifadesi ortaya çıkan Gülçin Uçan, “Ağabeyim ile eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Onunla görüşmemi istemiyordu. Bu nedenle kavga etmeye başladık. Sinirlerime hâkim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, çok pişmanım” dedi.