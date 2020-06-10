MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAğabeyini bıçaklayarak öldürdü
GeriGündem Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 10.06.2020 - 17:00,Son Güncelleme:

Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, M.K. (30) ağabeyi İ.K.'yi (35) bıçaklayarak, öldürdü.

Olay, Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. M.K. ile nakliyeci olan ağabeyi İ.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., ağabeyini bıçaklayarak yaraladı. Apartmanda yaşayanların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan İ.K., kurtarılamadı.

Gözaltına alınan M.K. ise polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle