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Ağabeyinden 11 sonra koronavirüse yenildi... Son yolculuğuna uğurlandı

#Bülent Ulubay#Koronavirüs#İsmail Ulubay
Ağabeyinden 11 sonra koronavirüse yenildi... Son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta ağabeyi Bülent Ulubay’ın (69) ardından 11 gün sonra kendisi de koronavirüsten ölen İsmail Ulubay'ın (49) cenazesi toprağa verildi.

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Zonguldak Belediyesi eski meclis üyesi İsmail Ulubay, kasım ayında koronavirüse yakalandı. Kardeşinin koronavirüse yakalandığı haberini İstanbul'da yaşayan oğlunun yanında alan Bülent Ulubay, kente döndü. Terakki Mahallesi'nde 17 yıl muhtarlık yapan Bülent Ulubay da koronavirüse yakalanınca kardeşiyle birlikte Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumları ağırlaşan Ulubay kardeşler hastanenin yoğun bakımında yan yana entübe edildi. Bülent Ulubay, 22 Kasım günü, İsmail Ulubay ise dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Ağabeyinden 11 sonra koronavirüse yenildi... Son yolculuğuna uğurlandı



TOPRAĞA VERİLDİ

İsmail Ulubay’ın cenazesi, bugün Uzun Mehmet Camii'ne getirildi. Cenazeye, Ulubay'ın yakınları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. İsmail Ulubay'ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Çaycuma ilçesinde toprağa verildi. 

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, koronavirüs nedeniyle değer verdikleri ağabey ve kardeşi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Böyle cenazeler bizlerin içini çok acıtıyor. Böyle cenazelere gelmek istemiyoruz. Elimizden gelen tedbirlere uymak, aşılarımızı olmak" dedi.

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#Bülent Ulubay#Koronavirüs#İsmail Ulubay

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