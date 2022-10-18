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Ağabeyin en zor anı... Eşyaları yakınlarına teslim edildi

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#Maden#Bartın#Kaza
Ağabeyin en zor anı... Eşyaları yakınlarına teslim edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 07:00

Hepsi akşam vardiyasındaydı. Ocağa inmeden önce kıyafetlerini çıkartıp, ‘değerli’ eşyalarını dolaplarına yerleştirmişlerdi. 41 işçinin dün dolapları açıldı, eşyaları tutanakla yakınlarına teslim edildi: “Bir kol saati, bir telefon, bir cüzdan, bir kemer...” , Bu yaz evlenen Fikret’in eşyalarını ağabeyi Hikmet Kansız teslim aldı. O da emekli madenciydi. Kazanın ardından koşup madene inmiş, kardeşinin cansız bedenini çıkarmıştı. Dün de kardeşinden geriye kalan eşyaları teslim alırken aynı acıyı yaşadı.

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AMASRA’daki maden ocağı faciasında hayatını kaybeden 41 madencinin, yeraltına inmeden çıkardıkları eşyaları ailelerine tutanakla teslim edilmeye başlandı. Aileler, ocağa gelerek giyinme-soyunma odalarının bulunduğu alana inip, yetkililerin gözetiminde eşyalarının konulduğu dolapları açtı. Kilitli olan bazı dolaplar demir makaslarıyla kesildi. Ardından aileler, ölen madencilerden geride kalan eşyaları çantalara koyarak düzenlenen “tutanağa” imza atıp gözyaşları arasında aldı. Tutanakta, dolapta çıkan eşyalar tek tek yazıldı: “Bir kol saati, bir telefon, bir cüzdan, bir kemer, bir baret, pantolon...” Hürriyet o acı anlara tanıklık etti.

Ağabeyin en zor anı... Eşyaları yakınlarına teslim edildi

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AĞABEYE TESLİM EDİLDİ

30 yaşındaki Fikret Kansız 10 Temmuz’da Aslıhan ile evlenmişti. Madenden cansız bedeni çıkarılan Kansız’dan geriye kalan eşyalarını ise yine madenci olan ağabeyi Hikmet Kansız gözyaşları arasında teslim aldı. Kardeşini 3 ay önce düğün-dernek ile evlendirdiklerini söyleyen Hikmet Kansız,“Bu madende çalışıyordum. Emekli oldum. Patlamadan hemen sonra buradaydık. Kardeşim çıkmayınca bir ocağa girdim, kardeşimin cansız bedenini buldum, alıp çıkardım” dedi.

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DÜĞÜN SEVİNCİ YASA DÖNDÜ

Hayatının en zor anlarını yaşayan ağabey Hikmet Kansız, acısını şöyle ifade etti:“Evimize ateş düştü. Kardeşim geride acılı bir aile, gözü yaşlı 3 aylık gelin bıraktı. Düğününde sevinirken, şimdi yas tutuyoruz. Kardeşimden geride kalan eşyalarını almaya geldim. Yeraltına inmeden çıkarıp dolabına koyduğu eşyalarını aldım. Tutanağa geçirilen eşyaları aldım. Kardeşimin cansız bedenini çıkardığımda yaşadığım acıyı tekrar yaşadım. Tarifsiz bir acı.”

Ağabeyin en zor anı... Eşyaları yakınlarına teslim edildi

YÜREKLERİ DAYANMADI

ÖLEN maden işçilerinden Enes Aydın’ın eşyalarını arkadaşı aldı. Kilitli olan dolabın kapak kilitleri demir makasla kesildi. Ardından Aydın’ın eşyaları yetkililerin gözetiminde çantaya konuldu. Tutanakla Enes Aydın’ın eşyalarını alan arkadaşı, “Eşyalarını almaya ailesinin yürekleri dayanamadı. Kendilerini kötü hissettikleri ve büyük acı yaşadıkları için eşyaları ben almaya geldim. Allah kimseye, hiçbir aileye böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

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Ağabeyin en zor anı... Eşyaları yakınlarına teslim edildi

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