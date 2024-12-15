Suriyeli Naver İsmail: ‘Ağabeyim ve kardeşim, Sednaya Cezaevi’nde işkenceyle öldürüldü’

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Suriye’deki iç karışıklığın yaşandığı 2016 yılında ülkesini terk ederek Reyhanlı ilçesine yerleşen muhasebeci Naver İsmail, kardeşlerinin yaşadığı dramı anlattı. Ağabeyi Samet’in (44) 2011’de Lazkiye’de, kardeşi Usame’nin (36) ise 2012’de hürriyet ve özgürlük eylemine katıldığı için tutuklandığını söyledi. Ağabeyi ve kardeşinin nerede olduğunu uzun süre öğrenemediklerini anlatan İsmail, tutuklandıktan 1,5 yıl sonra önce Adra Cezazaevi’nde olduklarını sonrasında da Beşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Cezaevi’ne nakledildiklerini söyledi. Annesinin birkaç kez Sednaya Cezaevi’nde ağabeyi Samet ile çok kısa süre görüşebildiğini, işkence nedeniyle perişan halde olduğunu kaydeden İsmail, 2015 yılında ağabeyinin öldüğüne dair belge verildiğini, kardeşi Usame’nin de 2013’te ölüm belgesiyle nüfus kaydından düşürüldüğünü sonradan öğrendiklerini kaydetti.

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'CENAZELERİ BİLE TESLİM EDİLMEDİ'

Kardeşlerinin cenazesini bile teslim alamadıklarını kaydeden Naver İsmail, “Annem her ziyaretinde ağabeyimin sağlık durumunun daha kötüye gittiğine tanıklık etti. Ağabeyim ağır işkence gördüklerini anlatmış. İki kardeşim de Beşar Esad rejiminin işkence merkezi Sednaya Cezaevi’nde işkenceyle öldürüldü. Bize sadece ölüm belgeleri ulaştı. Cenazeleri bile teslim edilmedi. Suriye özgürlüğüne kavuşunca Sednaya Cezaevi’nden çıkarılan tutuklulara kardeşlerimizi sorduk, tanıyan çıkmadı. Biz de artık öldüklerine kanaat getirdik” dedi.

'EN KISA SÜREDE GİDECEĞİZ'

Naver İsmail, ülkesine dönmek için hazırlıklarına başladığını belirterek, “Türkiye’den memnunuz, halkından, devletinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan memnunuz. Allah razı olsun, bize insanlık yaptınız. Çok teşekkür ederiz. En kısa sürede kurduğumuz işimizi, düzenimizi ayarlayıp, toparlanacağız ve gideceğiz” ifadelerini kullandı. (DHA)