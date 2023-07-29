Ağabeyim şirketi bastı

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Loft Şirketleri’nin İcra Kurulu Başkanı Şahin Eroğlu’nun şikâyet dilekçesindeki iddialara göre, Nurettin Eroğlu 6 Temmuz günü Skylan Colins Genel Merkezi’ne geldi. Şahin Eroğlu yönetim kurulunun olduğu bölümdeki odasında otururken bağırışlar ve hakaretler duydu. Kapıdan dışarı bakan Şahin Eroğlu, kalabalık kişilerin yönetim kurulu katındaki odayı zorladığını gördü.

‘SİLAHIMI VERİN’

İçeriye girenlerin ağabeyi Nurettin Eroğlu, koruması, özel şoförü ve özel kalemindeki kişiler olduklarını gören Şahin Eroğlu, silahları olduğunu fark edince odasına kaçtı. Kardeşinin kapıyı kilitlemesine sinirlenen Eroğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, “Seni öldüreceğim, çık karşıma” şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu. Korku yaşayan Şahin Eroğlu ise şoförüne polisi aramasını söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Şahin Eroğlu’nu mahsur kaldığı odasından alarak polis merkezine götürdü.

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İDDİALARI REDDETTİ

Şahin Eroğlu ifadesinde, “Biz şirketler arasında ayrılma sürecindeyiz. Bu nedenle kendisi bana ve diğer kadeşlerime husumet beslemektedir. Bundan 2.5 ay önce şirket merkezimiz kurşunlanmıştı. Başıma gelecek harhangi bir olumsuzluktan kendisi sorumludur” dedi. Savcılık, işinsanı Nurettin Eroğlu hakkında soruşturma başlattı. Nurettin Eroğlu ise dilekçesinde iddiaları reddetti.