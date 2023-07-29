×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ağabeyim şirketi bastı

Güncelleme Tarihi:

#Loft#Nurettin Eroğlu #Şahin Eroğlu
Ağabeyim şirketi bastı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 07:00

Ünlü giyim markası Loft Şirketleri’nin İcra Kurulu Başkanı Şahin Eroğlu, silahlı adamlarıyla birlikte şirketi bastığı ve kendisini tehdit ettiği iddiasıyla ağabeyi Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu’dan şikâyetçi oldu.

Haberin Devamı

Loft Şirketleri’nin İcra Kurulu Başkanı Şahin Eroğlu’nun şikâyet dilekçesindeki iddialara göre, Nurettin Eroğlu 6 Temmuz günü Skylan Colins Genel Merkezi’ne geldi. Şahin Eroğlu yönetim kurulunun olduğu bölümdeki odasında otururken bağırışlar ve hakaretler duydu. Kapıdan dışarı bakan Şahin Eroğlu, kalabalık kişilerin yönetim kurulu katındaki odayı zorladığını gördü.

‘SİLAHIMI VERİN’

İçeriye girenlerin ağabeyi Nurettin Eroğlu, koruması, özel şoförü ve özel kalemindeki kişiler olduklarını gören Şahin Eroğlu, silahları olduğunu fark edince odasına kaçtı. Kardeşinin kapıyı kilitlemesine sinirlenen Eroğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, “Seni öldüreceğim, çık karşıma” şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu. Korku yaşayan Şahin Eroğlu ise şoförüne polisi aramasını söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Şahin Eroğlu’nu mahsur kaldığı odasından alarak polis merkezine götürdü.

Haberin Devamı

İDDİALARI REDDETTİ

Şahin Eroğlu ifadesinde, “Biz şirketler arasında ayrılma sürecindeyiz. Bu nedenle kendisi bana ve diğer kadeşlerime husumet beslemektedir. Bundan 2.5 ay önce şirket merkezimiz kurşunlanmıştı. Başıma gelecek harhangi bir olumsuzluktan kendisi sorumludur” dedi. Savcılık, işinsanı Nurettin Eroğlu hakkında soruşturma başlattı. Nurettin Eroğlu ise dilekçesinde iddiaları reddetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Loft#Nurettin Eroğlu #Şahin Eroğlu

BAKMADAN GEÇME!