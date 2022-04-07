Ağabeyi, yengesi ve yeğenini katletmişti! İşte böyle yakalandı

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Olay, önceki gün Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'ta meydana geldi. Nakliye firması işletirken bir süre önce iflas eden Çetin Güler, ağabeyi Bedri Güler'in evine geldi. Babalarından kalan evin tapusunun kendisine verilmesini isteyen Çetin Güler ile ağabeyi arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Çetin Güler, yanında getirdiği pompalı tüfekle ağabeyi Bedri, yengesi Duriye ve yeğeni Tuncay Güler’i vurdu. Ailenin küçük oğlu Berat Güler (23) ise balkondan kaçarak kurtuldu.

​Olayın ardından kaçan Çetin Güler'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, Güler’e saklanmasında ve kaçmasından yardım edebileceği değerlendirilen bir arkadaşının üzerinde yoğunlaştı. Bu kişinin aracı takibe alındı. PTS ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından aracın Karasu'ya doğru gittiğini belirleyen ekipler, önlem aldı. İlçe girişinde durdurulan araçtaki Çetin Güler ile yanındaki arkadaşı yakalanıp, gözaltına alındı.

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Adapazarı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.