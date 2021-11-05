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Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme... 'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı! Mahkemede dikkat çeken savunma

#Fatih Aydın#Mehmet Aydın#Çiftlik Bank

Çiftlik Bank soruşturmasında hakkındaki sevk işlemleri devam ederken Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Fatih Aydın, şirkette hiçbir yetkisinin olmadığını iddia ederek "Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır" dedi. Fatih Aydın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, tutuklanma talebiyle sevk oldu. Sevk işlemleri devam ederken Fatih Aydın, Çiftlik Bank uygulamasında 'Bank' ismini yetkili makamlardan izin almadan kullanarak 'Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de hakim karşısına çıktı.

'BEN ŞİRKETİN YETKİLİSİ DEĞİLİM'

Fatih Aydın, mahkemede mal varlığı olmadığını ve Türkiye'de kayıtlı bir adres olmadığını söyledi. Aydın, kendisi hakkında hazırlanan iddianameden de haberi olmadığını dile getirdi. İddianamenin yüzüne okunmasının ardından savunma yapan Aydın, şirkette kısa bir dönem müdürlük yaptığını ve sadece şarküteri kısmının asma katının ruhsata işlenmesi için kardeşinin kendisine müdürlük verdiğini söyledi. Aydın, savunmasında "Ben hiçbir şirketin resmi olarak sahibi ya da yetkilisi değilim. Diğer şirketlerde hiç çalışmadım. Ben diğer şirketlerden birinin yüzde 20 ortağıyım" dedi.

'EĞER BİR SUÇ İŞLENDİYSE BUNU KARDEŞİM YAPMIŞTIR'

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Hakim şirket faaliyetinde aktif olup olmadığını sorunca Aydın, "Kardeşim bana şirketin aktif olmadığını söyledi" dedi. Hakim tekrar soru sorarak, "Ben suç işlemedim, kardeşim mi yaptı diyorsun" şeklinde soru yöneltti. Fatih Aydın ise, "Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır" dedi.

KİMSEYE OYUNU ÖNERMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Aydın, Çiftlik Bank sisteminde oyun oynatmadığını ve bu yolla kazanç sağlanmadığını iddia ederek kardeşinin yanında kendi aracıyla işçi olarak çalıştığını belirtti. Aydın, "Çiftlik Bank ismini kesinlikle kullanmadım. Kimseye de 'Böyle bir oyun var' diye öneride bulunmadım" şeklinde konuştu.

Fatih Aydın, "Kardeşimin siteyi tek başına kurması imkansız. Başka bir arkadaşından destek aldığını söylemişti, bu işe kendisi başladı ama arkadaşı o ofiste çalışmıyordu, hiç görmedim. Daha sonra bir yazılımcıdan söz edilmişti" ifadelerini kullandı.

Davaya konu 'Bank' ifadesinin kullanılmasıyla ilgili de konuşan Fatih Aydın, "Ben hatırlıyorum, 'Bank ibaresini kullanamazsınız diyerek belediyeden görevliler geldiler o dönem. Ben böyle bir olay hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme Aydın hakkındaki yakalama kararını kaldırdı.

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TUTUKLANDI

Çiftlik Bank kurucusu ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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#Fatih Aydın#Mehmet Aydın#Çiftlik Bank

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