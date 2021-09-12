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Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 12.09.2021 - 13:03 | Son Güncelleme:

Ağabeye son bakış! Cansız bedeninin başında bekledi

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Ağabeye son bakış! Cansız bedeninin başında bekledi

Antalya'da sokakta yaşayan Hasan Özcan (36) cami bahçesinde ölü bulundu. Uyuşturucudan öldüğü belirtilen Özcan'ın, kendisi gibi sokakta yaşayan kardeşi Şükrü Özcan (24), ağabeyinin cansız bedeni başında sessizce bekledi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kültür Mahallesi Akınlar Cami bahçesinde meydana geldi. Cami görevlileri bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını görünce 112'yi aradı. Gelen sağlık ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden Hasan Özcan adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin, kardeşiyle birlikte sokakta yaşadığı, geceleri cami bahçesinde kaldığı öğrenildi.

Parkta bank üzerinde ölen babaya son bakış
Parkta bank üzerinde ölen babaya son bakış

Kısa süre sonra olay yerine gelen Şükrü Özcan, ağabeyinin cansız bedenini sessizce izledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Hasan Özcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Babalarının bahçıvanlık yaptığı öğrenilen Özcan kardeşlerin uzun süredir sokakta yaşadığı belirtildi.

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