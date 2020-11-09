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Hürriyet
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Gündem
Can ÇELİK / DHA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ağabeyden kardeşe bıçak

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Ağabeyden kardeşe bıçak
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Adana Seyhan’da sokakta yürüyen, ikisi de tarım işçisi olan Celal Bozkurt (33) ve kardeşi Serkan Bozkurt’un (27) arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Celal Bozkurt, cebinden çıkardığı bıçakla kardeşini boğazından yaraladı. Kanlar içinde kalan Serkan Bozkurt yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serkan Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Serkan Bozkurt, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Celal Bozkurt ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet’teki ifadesinde kardeşinin kendisine hakaret etmesi üzerine öfkelenip bıçakladığını söyleyen Celal Bozkurt, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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