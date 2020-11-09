Ağabeyden kardeşe bıçak

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Celal Bozkurt, cebinden çıkardığı bıçakla kardeşini boğazından yaraladı. Kanlar içinde kalan Serkan Bozkurt yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serkan Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Serkan Bozkurt, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Celal Bozkurt ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet’teki ifadesinde kardeşinin kendisine hakaret etmesi üzerine öfkelenip bıçakladığını söyleyen Celal Bozkurt, sevk edildiği adliyede tutuklandı.