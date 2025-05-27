Ağabey katiline ömür boyu hapis cezası

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Olay, 22 Şubat 2024'te Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyünün dağlık bölgesindeki keçi ağılında meydana geldi. Cihan Karaca'nın av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulunmasının ardından jandarma inceleme başlattı. Ekipler, Cihan Karaca'nın babası Ahmet Karaca, kardeşleri Ahmet Karaca, Doğan Karaca ile Ferhat Karaca'yı gözaltına aldı. Savcılıktaki ifadesinde ağabeyini öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Karaca, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Baba Ahmet Karaca ifadesinin ardından bırakılırken, Doğan Karaca ve Ferhat Karaca ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Haklarında 'Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Ahmet Karaca, tutuksuz sanıklar Doğan Karaca ve Ferhat Karaca üçüncü defa hakim karşısına çıktı. Duruşmada baba Ahmet Karaca ile anne Alime Karaca da tanık olarak yer aldı.

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2 KİŞ BERAAAT ETTİ

Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son sözleri sorulan sanıklar beraat talep etti. Kısa bir ara veren mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar Doğan Karaca ile Ferhat Karaca'nın beraatına kararı verdi. Tutuklu sanık Ahmet Karaca'ya ise önce ağırlaştırılmış ömür boyu ardından da indirimle ömür boyu hapis cezası verildi.