Ağ değil kolonya

Antalya’da ‘Örümcek Adam’ kostümüyle insanların sevgisini kazanan Burak Soylu (27), koronavirüse farkındalığı artırmak için vatandaşlara kolonya ikram edip, evde vakit geçirmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaşan Soylu, konuştuğu kişilere sosyal mesafeyi korumaları çağrısı yaparak sağlıkları için bir metreden az yaklaşmamalarını söyledi.