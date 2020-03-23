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DHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Ağ değil kolonya

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Örümcek Adam, tedbir amaçlı evinde kalan insanlara sokaklarda müzik eşliğinde dans ederek moral verdi.

Antalya’da ‘Örümcek Adam’ kostümüyle insanların sevgisini kazanan Burak Soylu (27), koronavirüse farkındalığı artırmak için vatandaşlara kolonya ikram edip, evde vakit geçirmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaşan Soylu, konuştuğu kişilere sosyal mesafeyi korumaları çağrısı yaparak sağlıkları için bir metreden az yaklaşmamalarını söyledi. 

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