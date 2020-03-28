Afyon'un İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Afyon'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Afyonkarahisar, eski çağlardan gelen tarihi yapıları, arkeolojik kalıntıları, termal kaynakları, mağaraları, açık hava tapınakları, el sanatları ve eşsiz lezzetleri ile pek çok gezmeyi ve yeni yerler tanımayı seven insanlar için turizm potansiyeli oldukça yüksek olan bir şehirdir. Birçok seçenek sunması sebebi ile yerli ve yabancı turistlerin görmek istediği bir yer.

Afyonkarahisar İlçeleri

Ege Bölgesi’nde yer alan ilin, 2020 TÜİK verilerine göre merkez ilçesi ile birlikte 18 ilçesi, 59 belediyesi, bu belediyelerde ise 443 mahallesi ve 422 köyü mevcuttur. Nüfus artış oranı en yüksek olan ilçesi Bolvadin olup %4,58 nüfus artış oranına sahiptir. Nüfus artış oranı en düşük ilçesi ise Kızılören’dir.

Nüfus artış oranı 2020 verileri ışığında %5,44’tür. Afyonkarahisar ilinde mevcut ilçeler şunlardır: Başmakçı, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Bayat, Kızılören, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Sandıklı, Sincanlı, Sultandağı ve Şuhut’tur.

Afyonkarahisar Hangi Bölgede?

Türkiye’nin 81 ilinden biri olan Afyonkarahisar, Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde İç Batı Anadolu Bölümünde bulunur. Türkiye’nin Batı Anadolu’da tüm yollarının birleştiği kavşak noktasında yer alan şehir, İç Anadolu yaylasından Ege kıyılarına açılan bir geçit konumundadır.

Çevresinde Konya, Eskişehir, Denizli, Isparta, Kütahya ve Uşak şehirleri yer alır. En kuzeyde Eskişehir sınırından, en güneyde Denizli sınırına doğru kuzeydoğudan güneybatıya uzunluğu 210 kilometredir. Afyonkarahisar’ın komşu illerle sınırlarının toplam uzunluğu ise 616 Km’dir.

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler

Afyonkarahisar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan tarihi ve tabii kültürel mirasları bakımından zengin bir coğrafyayı gözler önüne serer. Dünyanın ve ülkemizin her kesiminden insana hitap eden şehrin belli başlı gezilecek yerleri;

1-Afyon Kalesi: Volkanik bir kaya kütlesi olan kale, 226 metre yükseklikte bulunur. Hapanuva adı da kaleye verilmiştir. Bizans ve Selçuklu dönemlerinde önemli tarihi çarpışmalara şahitlik etmiştir. Kalenin zirvesinde Frigler dönemine ait Ana Tanrıça Kybele’ye adanan tapınma yerleri ile dört adet büyük sarnıç vardır. Tarih boyunca çeşitli onarımlar görmüştür.

2- Frig vadisi- Ayazin Ören Yeri: Ayazin köyünün Frigler zamanından itibaren yerleşim yeri olarak kullanıldığı tarih kaynaklarında yazmaktadır. Bu tarihi bölgede, Roma ve Bizans dönemlerine ait aile ve tek kişilik kaya mezar odaları, Bizans döneminden izler taşıyan kiliseler, kaya yerleşimleri, sütunlu ve aslanlı mezar odaları gibi kıymetli sanat eserleri bulunur. Ayrıca bölgeye ayak basanların mutlaka ziyaret ettiği Avdalaz Kalesi de buradadır.

3- Yedikapılar Manastırı: Tüf sarp kayalıkların yüzeyine oyulan birbirine bitişik tonoz tavanlı kilise ve odalardan oluşan yapı, 8 ve 10. Yüzyıllar arasında yaptırılmıştır. Manastır; Bolvadin ilçesi, Kemerkaya kasabası Yedikapılar mevkiinde yer almaktadır.

4- Göynüş Vadisi Kaya Mezarları: İhsaniye ilçesinin Kayıhan beldesindedir. Frig dönemine ait yerleşimin olduğu belde de kral mezarları bulunur. Frig dönemine ait kaya mezar odaları, tapınak olan Maltaş ile Kumcaboğaz da bulunmaktadır.

5- Ulu Cami: Afyonkarahisar ilinde yer alan cami, 1272-1277 yıllarında inşa edilmiştir. Bazı kaynaklarda ise camiyi yaptıranın Sivastos oğlu Ali Bey olduğu söylenmektedir.

6- Buzluk Mağarası: Buzluk Mağarası’na ulaşmak için Kirazlı Yaylası’ndan başlayarak yaklaşık 3 saatlik bir yürüyüş gerekir. Ardıç ve fındık ormanlarının yer aldığı yürüyüş yolu doğa tutkunları için son derece etkileyici manzaralar sunmaktadır. Buzluk mağarası buz tutan sarkıt ve dikitleri ile doğaseverleri beklemektedir. Mağaranın girişi oldukça dar olup sadece bir kişinin geçebileceği boyutlardadır.