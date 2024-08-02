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Afyonkarhisar'da zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

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#Kaza#Otomobil#Sürücü
Afyonkarhisarda zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 09:52

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada M.A. (73) hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Emirdağ- Yunak kara yolunda meydana geldi. M.A. yönetimindeki 03 HR 951 plakalı otomobil Davulga beldesi mezarlık mevkisinde S.A. (37) idaresindeki 1-WRH-131 yabancı plakalı otomobil ve A.Y.'nin kullandığı 45 SH 461 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden M.A. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araçların sürücüleri ile araçlardaki Y.Y. (25) ile S.S. (33) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Araçlar kurtarıcılar ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kaza#Otomobil#Sürücü

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