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Gündem
DHA
Haber Giriş: 06.06.2021 - 20:57 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde seçimin kazanını belli oldu

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Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde seçimin kazanını belli oldu

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimine ilişkin oy sayım işlemi tamamlandı. Seçimi, 1606 oyun 1021'ini alan AK Parti adayı Erol Karabacak kazanarak belediye başkanı seçildi.

Seçmenler 8 sandıkta belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek için oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre 1709 oyun kullanıldığı seçimde geçerli 1606 oyun 1021'ini alan AK Parti adayı Erol Karabacak belediye başkanı seçildi. Büyük Birlik Partisi 504, CHP 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, Saadet Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 1 oy aldı. Sandıktan 103 oy da geçersiz çıktı.

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