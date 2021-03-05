Afyonkarahisar'dan zincirleme trafik kazası! 5 yaralı

Samet Bolat idaresindeki 03 FZ 181 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Çalışkan yönetimindeki 45 TA 5745 plakalı otomobil ve İbrahim Çiftkaya idaresindeki BG 485 AH yabancı plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Denizli kara yolundaki Dörtyol kavşağında bir birlerine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin refüje çıktığı kazada, sürücüler ile 45 TA 5745 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Akpınar ve Meltem Akpınar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlarda sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücülerden Çalışkan ile Çiftkaya, buradaki müdahalelerinin ardından Isparta'daki özel bir hastaneye sevk edildi.