Afyonkarahisar'dan Suriye'ye 5 tır yardım malzemesi gönderildi

İHH, Deniz Feneri ve STK Platformu destekleriyle hazırlanan yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar, Tren Garı önündeki otoparktan gönderildi.

Afyonkarahisar İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Ertürk, törende yaptığı konuşmada, Suriye'de uzun yıllardır devam eden savaş sebebiyle yüz binlerce insanın yardıma muhtaç halde hayatına devam ettiğini söyledi.

Kışın gelmesiyle kamplarda yaşamın daha zor hale geldiğini belirten Ertürk, "Koronavirüsün bütün dünyada arttığı bu zor günlerde, Suriye'de kış mevsimi artık daha tehlikeli ve zor olacak. Aynı zamanda Suriye zindanlarında on binlerce kadın, çocuk ve masum insanlar, insanlık dışı tutum ve davranışlarla zulme uğramaktadırlar." dedi.

Ertürk, şöyle konuştu:

"Tüm halktan, kurumlardan ve hayırsever insanlardan beklentimiz bugün başlangıcını yaptığımız bu kampanyaya destek olmalarıdır. Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır. Yeni evler inşa edelim, çadırları ısıtalım, çocuklara mont ve bot ulaştıralım, gıdasız kalan insanlara gıda ulaştıralım, kapısından ekmek girmeyen kapılara umut olalım."

Konuşmaların ardından insani yardım malzemeleri taşıyan tırlar, Suriye'ye uğurlandı.

Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ve STK Platformu üyeleri katıldı.