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Afyonkarahisar'daki feci kazada 7 can kaybı

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#Afyonkarahisar#Kaza#Trafik
Afyonkarahisardaki feci kazada 7 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 10:10

Afyonkarahisar'da tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı, yaralılardan P.B.'nin hayatını kaybetmesiyle 7'ye yükseldi.

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Afyonkarahisar- Konya karayolu, Pınarkaya köyü yakınlarında dün saat 18.00 sıralarında, tarım işçilerinin taşındığı B.K. yönetimindeki 03 M 5906 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole girip, ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, minibüsteki S.A. (15), Ü.C.A. (19), G.B. (60), M.C. (65), N.T. (63) ve H.K.'nin (51) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ile araçtaki 14 kişi ise çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren P.B. (60) de kurtarılamadı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ve beraberindekilerle Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavileri süren 14 yaralıyı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve kazayla ilgili bilgi aldı.

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#Afyonkarahisar#Kaza#Trafik