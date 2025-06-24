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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 9 kişi yaralandı

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#Afyonkarahisar#Otobüs Kazası#TIR Çarpması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 09:47

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen, 34 FHG 098 plakalı, 36 yolcunun bulunduğu otobüs, Ekinova köyü yakınlarında pelet yem yüklü 03 ABG 940 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisarda yolcu otobüsü TIRa çarptı: 9 kişi yaralandı

İhbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kara yoluna dökülen yem nedeniyle 2 araç da kazaya karıştı. Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

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#Afyonkarahisar#Otobüs Kazası#TIR Çarpması

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