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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 can kaybı, 25 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Otobüs Kazası#Afyonkarahisar#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 08:42

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde ise 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Isparta Petrol Turizm firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Afyonkarahisarda yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 can kaybı, 25 yaralı

SİVAS'TA 2 YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. D-100 kara yolunda S.D. yönetimindeki 60 BD 910 plakalı otobüs ile İ.K. idaresindeki 44 PU 999 plakalı otobüs Suşehri ilçesi mevkisinde çarpıştı.

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Afyonkarahisarda yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 can kaybı, 25 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden S.D. ile 44 PU 999 plakalı otobüste bulunan yolcular A.A, H.Y, T.A, E.A. ve A.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afyonkarahisarda yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 can kaybı, 25 yaralı

 

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#Otobüs Kazası#Afyonkarahisar#Kaza

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