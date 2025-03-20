Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 can kaybı, 25 yaralı

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Isparta Petrol Turizm firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
SİVAS'TA 2 YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. D-100 kara yolunda S.D. yönetimindeki 60 BD 910 plakalı otobüs ile İ.K. idaresindeki 44 PU 999 plakalı otobüs Suşehri ilçesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden S.D. ile 44 PU 999 plakalı otobüste bulunan yolcular A.A, H.Y, T.A, E.A. ve A.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.