Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 27 yaralı

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Emirdağ ilçesi, Ümraniye köyü mevkisinde geldi. Tevfik D. (52) idaresindeki 61 S 1996 plakalı yolcu otobüsü, Ankara'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 27 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yararılar ambulanslarla Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere götürüldü. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.