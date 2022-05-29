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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 27 yaralı

#Afyonkarahisar#Emirdağ#Yolcu Otobüsü
Afyonkarahisarda yolcu otobüsü devrildi: 2si ağır 27 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 27 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Emirdağ ilçesi, Ümraniye köyü mevkisinde geldi. Tevfik D. (52) idaresindeki 61 S 1996 plakalı yolcu otobüsü, Ankara'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 27 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yararılar ambulanslarla Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere götürüldü. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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#Afyonkarahisar#Emirdağ#Yolcu Otobüsü

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