×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında patlama: 1'i ağır 10 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Fabrika#Patlama
Afyonkarahisarda yağ fabrikasında patlama: 1i ağır 10 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 17:46

Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 1'i ağır 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gözden KaçmasınKozmetik fabrikasındaki yangının çıkış nedeni raporlandıKozmetik fabrikasındaki yangının çıkış nedeni raporlandıHaberi görüntüle

"MAKİNE VE EKİPMAN BAKIMI SIRASINDA GERÇEKLEŞEN BİR DURUM"

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, AFAD İl Müdürü Ali Altındal, İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk ve yetkililer, fabrikada incelemede bulundu.

Ayrancı, incelemenin ardından gazetecilere, patlamanın kazan dairesinde kullanılan gazdan kaynaklandığını söyledi.

Yaralılardan birinin durumunun daha ciddi olduğunu ancak hayati tehlikesi bulunmadığını belirten Ayrancı, şöyle konuştu:

"Diğer yaralılarımız da iyi durumda. Olayın ardından 5 ambulans, 4 AFAD ekibimiz ve 5 itfaiye aracımız hızlı bir şekilde iş yerine intikal etti. Şu an için fabrikamızda olumsuz bir durum yok. Faaliyette olmayan bir fabrikaydı. Makine ve ekipman bakımı sırasında gerçekleşen bir durum maalesef. Gerekli tahkikatlar başlatıldı. Bu çalışmanın ardından sonuç ortaya çıkacaktır."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#Fabrika#Patlama

BAKMADAN GEÇME!