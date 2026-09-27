×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Afyonkarahisar'da vandallık kamerada: Araçların lastiklerini kesip kaçtılar

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Vandallık#Araç Lastikleri
Afyonkarahisarda vandallık kamerada: Araçların lastiklerini kesip kaçtılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 11:15

Afyonkarahisar'da sokakta yürürken park halindeki araçların lastiklerini bıçakla kesen şüpheli güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen 2 kişiden 1’i, park halindeki 2 araca yaklaşarak, elindeki bıçakla lastiklerini kesti. Şüphelilerin başka araçların lastiklerine de zarar verdiği öne sürüldü.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ 

Olay anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin elindeki bıçakla park halindeki araçlara yaklaştığı ve 2 aracın lastiğini kestiği, ardından yanındaki kişiyle birlikte bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Gözden KaçmasınMarkette çakmak gazıyla oynayan çocuk hayatını kaybettiMarkette çakmak gazıyla oynayan çocuk hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#Vandallık#Araç Lastikleri

BAKMADAN GEÇME!