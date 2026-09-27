Afyonkarahisar'da vandallık kamerada: Araçların lastiklerini kesip kaçtılar

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Olay, dün gece saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen 2 kişiden 1’i, park halindeki 2 araca yaklaşarak, elindeki bıçakla lastiklerini kesti. Şüphelilerin başka araçların lastiklerine de zarar verdiği öne sürüldü.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Olay anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin elindeki bıçakla park halindeki araçlara yaklaştığı ve 2 aracın lastiğini kestiği, ardından yanındaki kişiyle birlikte bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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