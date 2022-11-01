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Afyonkarahisar’da vahşet! Manzara jandarmayı bile dehşete düşürdü

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#Afyonkarahisar#Jandarma#Polis
Afyonkarahisar’da vahşet Manzara jandarmayı bile dehşete düşürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 14:20

Afyonkarahisar’da silahla vurulduktan sonra içerisinde bulunduğu otomobille yakılmış iki erkek cesedi bulundu. Dehşete düşüren olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme devam ediyor.

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Olay, Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir otomobil yanmış halde olduğunu gören çevre sakinleri durumu jandarmayı bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldiklerinde dehşete düşüren bir manzara ile karşılaştı. Yanan otomobilin içerisinde iki kişinin cansız bedeni ile karşılaşan ekipler ardından çevrede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları ilk incelemede cesetlerin silahla vurulduktan sonra araçla birlikte yakıldığını tespit etti.

ŞAHISLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İncelemenin ardından delil toplayan ekipler daha sonra şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ölen şahısların Ramazan T. ve Gürsel C. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şahısların cenazeleri otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

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#Afyonkarahisar#Jandarma#Polis

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