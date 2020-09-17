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AFYONKARAHİSAR (AA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 16:33 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dazkırı ilçesinde, A.A. ve Yüreğil köyünde M.E'nin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda 160 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

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