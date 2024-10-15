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Afyonkarahisar'da trafikte sürücüyü aracın camından dışarı çıkartarak dövdüler

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#Afyonkarahisar#Kavga#Trafik
Afyonkarahisarda trafikte sürücüyü aracın camından dışarı çıkartarak dövdüler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 11:30

Afyonkarahisar'da yol verme tartışmasından çıkan kavgada 3 kişi aracın camından dışarı çıkardıkları sürücüyü darp etti.

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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Güvenevler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri belirlenemeyen iki otomobil sürücüsü yol verme meselesinden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden inen şahıslar önlerinde duran otomobilin sürücüsüne saldırdı. Şahıslar camdan dışarı çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopayla darp etti. Yaşanan korku dolu anlar ise o sırada yoldan geçen bir başka sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yaşanan kavganın hemen ardından bölgeye polis ekiplerinin geldi. Taraflar polis aracının siren sesini duyar duymaz hemen olay yerinden ayrılarak hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

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#Afyonkarahisar#Kavga#Trafik

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