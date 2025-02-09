Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, Bolvadin- Çobanlar kara yolunda meydana geldi. R.Ç. (46) idaresindeki 03 ADS 045 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki A.Ç., (47) F.Z., (44) A.Z. (21) ile T.Ç.Z. (11) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)