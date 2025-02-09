×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Trafik Kazası#Otomobil Kazası
Afyonkarahisarda trafik kazasında 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 15:54

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Bolvadin- Çobanlar kara yolunda meydana geldi. R.Ç. (46) idaresindeki 03 ADS 045 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki A.Ç., (47) F.Z., (44) A.Z. (21) ile T.Ç.Z. (11) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#Trafik Kazası#Otomobil Kazası

BAKMADAN GEÇME!