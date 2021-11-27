Afyonkarahisar'da toprakta derin yarıklar... Ortaya çıkan manzara korkutuyor

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Bolvadin ilçe merkezindeki Akçeşme ile Şıhlar mahallelerinde 6 yıl önce meydana gelen yüzey deformasyonları ve yarıklar Konya’da yaklaşık 20 gün önce yaşanan depremin ardından artmaya ve genişlemeye başladı. Yarıklar nedeniyle birçok ev ve eklentileri zarara görürken bölgedeki mezarlıkta da önemli çapta tahribatlar yaşandı.

ÇOK SAYIDA EV BOŞALTILDI

Yarıklar nedeniyle birçok mezar olduğu yere çökerken, evlerin duvarlarındaki çatlaklarda artmaya hatta bazı bölgelerde yıkımlar yaşanmaya başlandı. Yarıklar nedeniyle özellikle çöken mezarlar görüntüsü ile herkesi korkuturken, çökmelerin yaşandığı duvarlar ise görüntüsü adeta deprem yıkımını aratmadı. Çatlaklar nedeniyle birçok ev boşaltılırken, boşaltılan evlerin duvarlarında devasa boyutlarda çatlaklar olduğu ve bazı bölümlerinin ise yıkılması sonucu harabeye döndüğü dikkatlerden kaçmadı.

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Yarıkların ilk ortaya çıkmasının ardından bölgeye gelen bilim insanlarının yaptıkları incelemelerde, yüzey deformasyonlarına neden olan olaya bölgeden geçen fay hatlarının sebep olduğunu belirledi. Bilim adamlarının bölgeyi 6 yıldır takibe aldıkları ve incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

ORTAYA ÇIKAN MANZARA BÖLGE SAKİNLERİNİ KORKUTUYOR

Bölge sakinlerinden Saim Arpa isimli vatandaş, ortaya çıkan görüntünün kendilerini çok korkuttuğunu ifade ederek, bölge için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.