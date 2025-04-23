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Afyonkarahisar'da TIR'ın savrulan dorsesi otomobile çarptı: 1 can kaybı

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#Afyonkarahisar#TIR#Otomobil
Afyonkarahisarda TIRın savrulan dorsesi otomobile çarptı: 1 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 10:42

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın savrulan dorsesinin, karşı yönden gelen otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Bolvadin-Çobanlar kara yolunda meydana geldi. Çobanlar'dan Bolvadin yönüne giden B.Ö. (33) idaresindeki 26 EH 405 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bu sırada karşı yönden gelen M.K.'nin (54) kullandığı 03 BT 154 plakalı otomobille, TIR'ın savrulan dorsesi çarpıştı. TIR, şarampole devrildi.

Afyonkarahisarda TIRın savrulan dorsesi otomobile çarptı: 1 can kaybı

Kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde M.K.'nin otomobilindeki Engin Kiraz'ın (41) hayatını kaybettiği belirlendi. (DHA)

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#Afyonkarahisar#TIR#Otomobil

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