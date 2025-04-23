Afyonkarahisar'da TIR'ın savrulan dorsesi otomobile çarptı: 1 can kaybı

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Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Bolvadin-Çobanlar kara yolunda meydana geldi. Çobanlar'dan Bolvadin yönüne giden B.Ö. (33) idaresindeki 26 EH 405 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bu sırada karşı yönden gelen M.K.'nin (54) kullandığı 03 BT 154 plakalı otomobille, TIR'ın savrulan dorsesi çarpıştı. TIR, şarampole devrildi.

Kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde M.K.'nin otomobilindeki Engin Kiraz'ın (41) hayatını kaybettiği belirlendi. (DHA)