×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü, 6 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Afyonkarahisar#TIR
Afyonkarahisarda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 06:54

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

R.P. idaresindeki 27 YU 355 plakalı tır, Bolvadin-Çobanlar kavşağında M.T'nin kullandığı 03 AFK 776 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki S.T. ve 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan S.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 2'sinin ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, hastanede tedavisi tamamlanan tır sürücüsü R.P'yi gözaltına aldı.

Gözden KaçmasınElazığ’da 4.7 büyüklüğünde depremElazığ’da 4.7 büyüklüğünde depremHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Afyonkarahisar#TIR

BAKMADAN GEÇME!