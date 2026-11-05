Afyonkarahisar’ın kırsalında cinayet alarmı: 5 kişi silahla öldürüldü

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 2 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
ŞÜPHELİ KIRMIZI BİR ARAÇLA KAÇMIŞ
5 kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü, şüphelinin ise kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi. İlk tespitlere göre şehir dışından gelen şüphelinin araçla Kütahya istikametine doğru kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Öte yandan cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.