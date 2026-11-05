×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Afyonkarahisar’ın kırsalında cinayet alarmı: 5 kişi silahla öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Araba#Ceset
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 16:50

Afyonkarahisar kırsalından gelen yaralama ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Ayazini ve Kıyır köyleri yakınlarında toplam 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Şüphelinin kırmızı hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar’ın kırsalında cinayet alarmı: 5 kişi silahla öldürüldü

Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 2 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar’ın kırsalında cinayet alarmı: 5 kişi silahla öldürüldü

Haberin Devamı

ŞÜPHELİ KIRMIZI BİR ARAÇLA KAÇMIŞ

5 kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü, şüphelinin ise kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi. İlk tespitlere göre şehir dışından gelen şüphelinin araçla Kütahya istikametine doğru kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Afyonkarahisar’ın kırsalında cinayet alarmı: 5 kişi silahla öldürüldü

Öte yandan cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Gözden KaçmasınGece yarısı mutfakta başlayan yangın can aldı: 23 yaşındaki anne kurtarılamadıGece yarısı mutfakta başlayan yangın can aldı: 23 yaşındaki anne kurtarılamadıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#Araba#Ceset

BAKMADAN GEÇME!