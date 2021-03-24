MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAfyonkarahisar’da servis midibüsü devrildi: 10 yaralı
GeriGündem Afyonkarahisar’da servis midibüsü devrildi: 10 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar’da servis midibüsü devrildi: 10 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afyonkarahisar’da servis midibüsü devrildi: 10 yaralı

Afyonkarahisar’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle işçi servis midibüsü devrildi. Kazada, 10 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Afyonkarahisar çevreyolunun, İzmir yoluna bağlantı noktasında meydana geldi. Ahmet Toktaş yönetimindeki 03 S 0193 plakalı özel bir firmaya ait işçileri taşıyan servis midibüsü, virajlı yolda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada şoför ile birlikte 10 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da servis midibüsü devrildi: 10 yaralı

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Servis midibüsünün devrilmesi sırasında hafif ticari araç ile otomobilin de bariyerlere çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi