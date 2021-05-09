MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAfyonkarahisar'da sanal dolandırıcılık çetesi operasyonunda çok sayıda tutuklama
GeriGündem Afyonkarahisar'da sanal dolandırıcılık çetesi operasyonunda çok sayıda tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2021 - 05:33 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da sanal dolandırıcılık çetesi operasyonunda çok sayıda tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afyonkarahisar'da sanal dolandırıcılık çetesi operasyonunda çok sayıda tutuklama

Afyonkarahisar'da internet sitesi üzerinden sanal dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11i tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren bir internet sitesi tarafından dolandırıldığını beyan eden çok miktarda şikayet tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli olarak Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından 22 Mart tarihinden itibaren teknik ve fiziki takip başlatıldı. İnternet sitesi üzerinden firmaları internet arama motorlarında üst sıralara çıkarma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından 3 Mayıs tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1'i örgüt lideri, 1'i lider yardımcısı ve 10'u çağrı merkezi çalışanı olmak üzere toplam 12 şüpheli iş yeri ve evlerine yapılan baskınlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 253 uyuşturucu sentetik hap, 2 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 22 cep telefonu, 17 SIM kart, 13ü dizüstü 14 bilgisayar, tablet, harici disk, 3 USB bellek, sahte olduğu değerlendirilen 2 kimlik kartı ve 3 ajandaya el konuldu.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, 7 Mayıs tarihinde suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarından çıkarıldıkları Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken 1'i ev hapsi ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi