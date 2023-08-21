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Afyonkarahisar'da salıncaktaki çocuğa yorgun mermi isabet etti! 'Birilerinin eğlencesi bizim matemimiz olabilirdi'

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#Afyonkarahisar#Maganda Kurşunu#Yorgun Mermi
Afyonkarahisarda salıncaktaki çocuğa yorgun mermi isabet etti Birilerinin eğlencesi bizim matemimiz olabilirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 12:01

Afyonkarahisar’da 12 yaşındaki bir çocuk, ailesiyle gittiği hobi bahçesindeki salıncakta oturduğu sırada düğün magandalarının açtığı ateş sonucu yorgun mermi ile hem kafasından, hem de yüzünden yaralandı. Oğlunu kanlar içinde görünce büyük korku yaşadıklarını belirten baba Mehmet Ali Birsen, "Çok şükür gözünde, beyninde bir şey yok. Çok tehlikeli bir durum. Birilerinin eğlencesi bizim matemimiz olabilirdi. O yüzden düğünlerde eğlencelerde bu tip olayların yaşanmaması için silah atmadan eğlence yapmayı ben insanlara tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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Olay, önceki hafta sonu kent merkezi Yenice mahallesindeki hobi bahçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Mehmet Ali Birsen, karısı ve iki çocuğuyla birlikte hobi bahçelerine gitti. Baba bahçeyle ilgilenirken 12 yaşındaki oğlu B.B., ise bahçe salıncağında eğlenmeye başladı. Bu sırada çevrede yapılan düğünlerden birinde havaya ateş açıldı. Silah sesini duyduktan kısa bir süre sonra ise salıncakta oturan B.B., çığlık atarak yere düştü. Birsen ailesi çocuklarının yanına koşup yüzüne baktıklarında kanı görünce adeta büyük bir şok yaşadı. Aile üyeleri çocuğu, yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan muayenede B.B.,’nin kafası ve yüzünden vurulduğu tespit edildi. Olay sonrası aile üyeleri polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelen polis ekipleri B.B.’nin yaralanmasına neden olan mermiyi hobi bahçesinde buldu. Polis ekipleri ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler silahı ateşleye şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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“IŞIK TUTTUĞUMDA SOL TARAFINDAN CİDDİ BİR ŞEKİLDE KAN GELDİĞİNİ GÖRDÜM”

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan baba Mehmet Ali Birsen, oğlunu kanlar içinde gördüğünde çok korktuklarını kaydederek, “Hafta sonu Pazar günü ayın 13’ünde hobi bahçesinde iken beş el bir silah sesi duyduk yakınlardaki düğün ya da asker eğlencesinden. Birkaç saniye sonra yanımıza mermi düştü. Büyük bir telaş içerisine baktığımız da oğlum ‘canım yanıyor’ diyordu. Işık tuttuğumda ise sol tarafından ciddi bir şekilde kan geldiğini gördüm. İlk müdahalesini yapıp yakındaki bir hastaneye gittik. Çok şükür gözünde, beyninde bir şey yok. Evet biz ucuz kurtardık, ama çok tehlikeli bir durum. Çok şükür ki şu an bizde bir şey yok. Birilerinin eğlencesi bizim matemimiz olabilirdi. O yüzden düğünlerde eğlencelerde bu tip olayların yaşanmaması için silah atmadan eğlence yapmayı ben insanlara tavsiye ediyorum” dedi.

“BİRDEN KANLAR AKMAYA BAŞLADI SOL TARAFIMDAN”

Salıncaktayken maganda kurşunuyla yaralanan 12 yaşındaki B.B. ise, “Canım çok acımıştı o olay olduğunda gözlerim bulanıklaşmıştı kulaklarım çınlamıştı birden kanlar akmaya başladı sol tarafımdan. Yan baya acıdı sonra baya endişelendim. Silah atmayın, yani başka insanların bu durumda olması hiç iyi değil silahların atılmamasını istiyorum” diye konuştu.

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#Afyonkarahisar#Maganda Kurşunu#Yorgun Mermi

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