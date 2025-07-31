×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Afyonkarahisar'da orman yangını kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Orman Yangını#Soğutma Çalışmaları
Afyonkarahisarda orman yangını kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 11:27

Afyonkarahisar Hocalar ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.

Haberin Devamı

Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyü Eldizan mevkisindeki ormanda dün yangın çıktı.

Afyonkarahisarda orman yangını kontrol altına alındı

Yükselen dumanları görenler 112 Çağrı Merkezi'ne durumu bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 5 helikopter, 15 arazöz, 12 itfaiye aracı ve 99 personelle müdahale edildi.
Afyonkarahisarda orman yangını kontrol altına alındı

Yangın yaklaşık 13 saatte kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#Orman Yangını#Soğutma Çalışmaları

BAKMADAN GEÇME!