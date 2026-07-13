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Afyonkarahisar'da minibüs durağına silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

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#Afyonkarahisar#Minibüs Durağı#Silahlı Saldırı
Afyonkarahisarda minibüs durağına silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 11:16

Afyonkarahisar'da minibüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

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Olay, Dörtyol Mahallesi'ndeki Uydukent minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, durağa gelen bir grup ile Durak Başkanı Osman Bulaş arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma başladı. Çıkan kavgada gruptakilerden birinin yanında getirdiği silahı ateşlemesiyle Osman Bulaş vurulurken, İ.A. da çıkan arbede de bıçaklandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Bulaş ve İ.A. ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Osman Bulaş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekiplerince kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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#Afyonkarahisar#Minibüs Durağı#Silahlı Saldırı

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