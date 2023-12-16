×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Afyonkarahisar'da mermer bloklarda uyuşturucu sevkiyatı! 5 şüpheli gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Uyuşturucu#Operasyon
Afyonkarahisarda mermer bloklarda uyuşturucu sevkiyatı 5 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 10:52

Afyonkarahisar'da, ebatlandırılmış mermer blokların içine özel hazırlanmış kalıplarla yerleştirilen 1 milyon 212 bin captagon hap ile 37 kilogram toz captagon ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Afyonkarahisar merkezinde 3 TIR ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında TIR'ları durdurdu. Paletlerde mermer blok taşıdığı gözlenen TIR'lar, eğitimli narkotik köpeği Zeyna ile arandı.

Zeyna'nın tepki vermesi üzerine paletler indirilip ebatlandırılmış mermerler kırıldı. Mermerlerin içine özel kalıplar halinde saklanmış 1 milyon 212 bin adet captagon hap ile 37 kilogram toz captagon ele geçirildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla TIR'lardaki A.M., H.İ.Ü., O.K., F.T. ile S.K. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#Uyuşturucu#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!