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AFYONKARAHİSAR (AA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden minibüs sürücüsüne ceza

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Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden minibüs sürücüsüne ceza
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, minibüste 20 yolcu taşıyan sürücüye 1025 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Hocalar Karayolundaki uygulama yapan jandarma ekipleri, 14 işçi servisini durdurarak Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, durdurdukları 13 koltuklu bir işçi servisinin 20 işçi taşıdığını belirledi. Ayrıca, araçta yolcuların kullanması için dezenfektan bulundurulmadığı, uyarı ikaz yazıları asılmadığı tespit edildi.

Kovid-19 tedbirlerinin alınmadığı belirlenen minibüsün sürücüsü Muharrem Ç'ye 1025 lira ceza kesildi.

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