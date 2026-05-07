Afyonkarahisar'da korkutan yangın! 4 çocuk son anda kurtuldu

Haberin Devamı

Bahçelievler Mahallesi Sümbül Sokaktaki 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Anneleri dışarıda olan kardeşler İ.S.L., İ.Y.L., M.E.L. ve E.L. mutfakta yemek yerken yangını fark edip kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Dumanı gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken 2'nci katta mahsur kalan Döndü Kaya (73) ve İsmail Ünal'ın (98) da kurtarılması için harekete geçti. Merdivenle pencereden giren ekipler 2 kişiyi kurtardı. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Murat Taşkın ile Döndü Kaya ve İsmail Ünal hastanede tedaviye alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Haberin Devamı

Olay yerine gelen Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, itfaiye ekiplerini yönlendirerek bitişikteki binalara alevlerin sıçramaması için çalıştı. Başkan Kantartopu, "Çocukların dışarı çıkıp çığlık atmaları ve itfaiyemizin hızlı müdahalesi yangının büyümesini önledi. Ev sahibine ve mahalleliye geçmiş olsun" dedi.

Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, yaşları 10 ile 15 arasında değişen 4 kardeşin anneleri evde olmadığı sırada yemek yerken yangını fark edip dışarı çıktıklarını, ihbarı alan itfaiyenin de hızla olay yerine geldiğini söyledi. Kaymakam Türker, "İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. 2'nci katta bulunan Döndü Kaya ve İsmail Ünal ise itfaiye ekipleri tarafından pencereden girilerek kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri için ilk müdahalelerinin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındılar. Yangının nasıl çıktığı henüz tespit edilemedi. Konu cumhuriyet savcılığına aktarılmış ve tahkikat başlamıştır. Yangında mağdur olanlar bir otelde misafirimiz olacak" diye konuştu.