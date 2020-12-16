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Haber Giriş: 16.12.2020 - 16:19 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da korkutan olay! Bir anda alevler yükseldi

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Afyonkarahisar'da korkutan olay! Bir anda alevler yükseldi
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde doğalgaz şebekesindeki boru, iddiaya göre alt yapı çalışması sırasında yapılan kazı esnasında delindi. Bir anda alev alan doğalgaz borusundaki yangın zamanında yapılan müdahale ile söndürüldü. Olayda amatör kameralarının çektiği görüntü ise faciaya ramak kaldığını gözler önüne serdi.

Olay, Şuhut ilçesi Altıgöz mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik dağıtım şirketinin yüklenici firması tarafından önceki günlerde bölgede alt yapı çalışma başlatıldı.

Çalışmalar esnasında iş makinesi ile yapılan kazıda iddiaya göre, kepçe operatörünün yaptığı bir yanlışlıktan dolayı sokaktan geçen doğalgaz borusu delindi.

Boru ardından ortaya çıkan kıvılcımla alev aldı. Metrelerce yükseğe çıkan alevler ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı. Olayın ardından bölge sakinlerinin haber vermesi olay yerine gelen doğalgaz ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Doğalgaz ekipleri olası bir olumsuzluğun önüne geçmek için önce hattın doğalgazını kesti ardından yangının sönmesi ile boruya müdahale ederek değiştirdi.

Yangının söndürülmesi ile herkes rahat bir nefes alırken cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde alevlerin metrelerce yükseğe çıkması ise felaketten nasıl kıl payı dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

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