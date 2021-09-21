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Afyonkarahisar'da korkunç kaza: Freni boşalan TIR araçları biçti

#Afyonkarahisar#Kaza#TIR

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önüne kattığı 6 aracı biçti. Olay yerinin savaş alanına döndüğü kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Yaralılardan Mehmet Balon, tedaviye alındığı Ispartadaki hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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DHA- Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 99 VL 938 yabancı plakalı ip makaraları yüklü TIR, iddiaya göre, freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. İlk önce ışıklı kavşakta bekleyen Çağlayan Gürsu'nun kullandığı 03 RG 161 plakalı otomobile çarpan TIR, karşı şeride geçti. Yol üzerinde bulunan plakası öğrenilemeyen traktör ile Mehmet Balon (37) yönetimindeki 03 FH 214 plakalı çekiciye çarpan TIR, ardından trafik ışıklarında bekleyen 03 F 1074 plakalı otomobil, 35 HE 3862 plakalı otomobil ve 34 EFG 698 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hızla ilerlemeye devam eden TIR, metreler sonra durabildi. Bu sırada TIR'ın tekerlek bölümünde yangın çıktı.

Afyonkarahisarda korkunç kaza: Freni boşalan TIR araçları biçti


AĞIR YARALI MEHMET BALON, HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinin savaş alanına döndüğü kazayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. TIR'ın tekerleğindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, büyümesini önledi. Kaza nedeniyle TIR'da ve çarptığı araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, çekici sürücüsü Mehmet Balon ile diğer araçlarda bulunan Mehmet Çakmak ve Zeynep Çakmak yaralandı. Durumu ağır olan Mehmet Balon tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybederken, hafif yaralanan Mehmet ve Zeynep Çakmak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazayı yara almadan atlatan TIR'ın sürücüsü ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Afyonkarahisarda korkunç kaza: Freni boşalan TIR araçları biçti

GÖRGÜ TANIKLARI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Kazanın görgü tanıklarından Selim Akbaş, TIR'ın önüne kattığı araçlara çarparak geldiğini anlatırken, bu kavşakta daha önce de defalarca kaza yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

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Diğer bir görgü tanığı Hilmi Çalışkan da şöyle dedi:

"Ben böyle bir kazayı ilk defa görüyorum. Dinar’da onlarca kaza oldu. Ama bu kaza o kadar feci bir kaza ki Allah’tan olacak ki okul servisi 2 dakika önce bu kavşaktan geçti. Bu kavşağa altgeçit veya battı- çıktı ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Bu kazayı gözlerimle gördüğüm için çok etkilendim. Yaralımız var ama ölüm olayı olmadığından çok mutluyuz. Biz bunu defalarca gündeme getirdik. Lütfen yetkililer sesimizi duysun buraya ne gerekiyorsa yapsın."

Afyonkarahisarda korkunç kaza: Freni boşalan TIR araçları biçti


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#Afyonkarahisar#Kaza#TIR