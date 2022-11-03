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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

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#Afyonkarahisar#Trafik Kazası#KAZA
Afyonkarahisarda korkunç kaza 4 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 10:18

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak 6 metre yükseklikten uçup, köprü ayağına çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, sabaha karşı Afyonkarahisar- Şuhut kara yolu Halımoru köyü mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgeden geçen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak trafik levhalarına çarpıp, 6 metre yükseklikten uçarak köprü ayağına çarptı.

İhbarla bölgeye giden ekipler, otomobildeki Hüseyin A. ile aynı aileden Deniz Ç., Hasan Ç. ve Emin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobile sıkışan cenazeler, 30 dakika süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

Afyonkarahisarda korkunç kaza 4 kişi hayatını kaybetti

Cenazeler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Ölen kişilerin yakınları ise olay yerinde baygınlık geçirdi, aile üyelerini jandarma sakinleştirme çalıştı.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisarda korkunç kaza 4 kişi hayatını kaybetti

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#Afyonkarahisar#Trafik Kazası#KAZA

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