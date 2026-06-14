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Afyonkarahisar'da köpek saldırısında kadının kolu yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Köpek#Saldırı
Afyonkarahisarda köpek saldırısında kadının kolu yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 12:32

Afyonkarahisar’da kızıyla dinlenme tesisine gelen kadına saldıran ve kolunu ciddi şekilde yaralayan köpek, iki kişinin tekme ve sandalyeli müdahalesine rağmen zapt edilemedi; yaralı kadına zarar vermek için tesise girmeye çalıştı.

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Olay, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde meydana geldi. Kızıyla birlikte Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir dinlenme tesisine gelen 53 yaşındaki Feride Hozer, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Korkuya kapılan kız çocuğu koşarak işletmeye girmeyi başarırken talihsiz kadın ise tam anlamıyla dehşeti yaşadı.

Afyonkarahisarda köpek saldırısında kadının kolu yaralandı

KOLLARI VE BACAKLARI YARALANDI

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Kaçmaya çalışan kadını önce kolundan sonra ceketinden yakalayan köpek, yere düşürdüğü kadını sürüklemeye başladı. Olay anında tesiste yemek yiyen Atilla Özer, kızının yardım çığlıkları üzerine kadının yardımına koşu. İki kişinin tekme ve sandalyeli müdahalesine rağmen kontrol edilemeyen köpek, kadını kolları ve bacaklarından yaraladı.

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Afyonkarahisarda köpek saldırısında kadının kolu yaralandı

SAĞLIK EKİPLERİNİN TESİSE GİRMESİNE İZİN VERMEDİ

Köpeğe yapılan ardı ardına darbelerden faydalanıp kolunu kurtarmayı başaran kadın ve etrafındakiler, can havliyle tesise girmeyi başardı. Kurtulmayı başarınca kendisini yere bırakan kadının kolundan avuç içi kadar bir bölümün köpek tarafından koparıldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de tesise girmesine izin vermeyen ve halen içeriye girerek kadına zarar vermeye çalışan köpek, yardıma gelen vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisarda köpek saldırısında kadının kolu yaralandı

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN YARDIM ETTİM"

Yardım çığlıklarını duyar duymaz dışarı çıkarak saldırıya müdahale ettiğini belirten Atilla Özer, "İşletmede oturup yemek yediğimiz sırada dışarıdan içeriye koşan bir çocuk, dışarıda annesinin bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Dışarı baktığımda bir kadının köpeğin saldırısına uğradığını gördüm. Hiç düşünmeden dışarı koştum. O an aklımda hiçbir şey yoktu, tek düşüncem kadını kurtarmaktı. Elime geçen sandalyelerle ve tekme atarak köpeği uzaklaştırmaya, kadını yaralamasına engel olmaya çalıştım. Ancak köpek oldukça saldırgandı ve müdahale ettikçe saldırısını sürdürüyordu. Benim ve diğer bir kişinin tüm çabalarına rağmen kadının kolunu ve bacağını ısırmıştı. Köpeğe vurmaya devam ederken, kadını içeriye almayı başardık. Kadının durumu ağırdı ve kolunda derin bir yara vardı. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedik ama köpek gelen sağlık görevlilerinin tesise yaklaşmasına izin vermiyordu. Yardımı gelen vatandaşların desteğiyle, köpeği tutmayı başarınca, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Eğer o gün orada olmasaydık, kadın belki bugün aramızda olmayabilirdi" dedi.

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#Aksaray#Köpek#Saldırı

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