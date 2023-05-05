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Afyonkarahisar'da 'kökünü kurutma' operasyonu; 112 gözaltı

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#Afyonkarahisar#Kökünü Kurutma Operasyonu#Narkotik
Afyonkarahisarda kökünü kurutma operasyonu; 112 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 10:01

Afyonkarahisar'da polis ve jandarmanın 814 personelle uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 'kökünü kurutma' operasyonunda, 112 şüpheli gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'kökünü kurutma operasyonu' yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını önlemek, ayrıca sokak satıcıları ile etkin mücadele edilebilmek amacıyla düzenlenen operasyonun detaylarını Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde açıkladı.

Afyonkarahisarda kökünü kurutma operasyonu; 112 gözaltı

Operasyonla ilgili yapılan basın toplantısına Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel de katıldı.

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Afyonkarahisarda kökünü kurutma operasyonu; 112 gözaltı

Operasyonun 5 aydır sürdürülen çalışma sonrası yapıldığını belirten Vali Yiğitbaşı, "Polis bölgesinde 108, jandarma bölgesinde 22 olmak üzere toplamda 130 şüphelinin 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilmesi için 130 adrese arama kararı alınmıştır. Bu kapsamda sabah saatlerinde kentimizde 196 ekip, 30 özel harekat, 22 jandarma komando unsuru olmak üzere toplamda 814 personel, 1 helikopter, 2 hava aracı ve 14 Narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapılmış, polis bölgesinde 93 şüpheli, jandarma bölgesinde 19 şüpheli olmak üzere toplamda 112 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" dedi.

Afyonkarahisarda kökünü kurutma operasyonu; 112 gözaltı

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#Afyonkarahisar#Kökünü Kurutma Operasyonu#Narkotik

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