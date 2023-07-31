Afyonkarahisar'da kaza yerinde önlem almak isterken kamyonetin çarptığı astsubay Mustafa Tatlı şehit oldu

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Konya'dan Afyonkarahisar yönüne giden N.Ö. (52) idaresindeki 47 DR 756 plakalı saman yüklü TIR, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkıp yolun sağına devrildi. TIR'ın dorsesinde yüklü saman balyalarının yola savruldu. Kazanın ardından bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, tedbir amacıyla yola duba koymak isterken, M.G. yönetimindeki 03 AAG 354 plakalı kamyonet çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tatlı ile kamyonet sürücüsü M.G. ve TIR şoförü N.Ö., ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneyle götürüldü. Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı şehit oldu. Kamyonet sürücüsü M.G.'nin yapılan kontrolde 1.02 promil alkollü olduğu belirlendi. M.G. ve N.Ö.'nün tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Afyon-Konya karayolu Sultandağı/Dereçine mevkisinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken, başka bir aracın çarpması sonucu Asb. Kd. Çvş. Mustafa Tatlı şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Şehit Astsubay Tatlı’nın (33), Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinin Döngele Mahallesi’nde yaşayan ailesine acı haber verdi. Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli'den oğullarının şahadet haberini alan baba Mustafa ve anne Bayram Tatlı çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı. Ailenin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

DEPREMDE KOMİSER KARDEŞİ, YENGESİ VE YEĞENİNİ KAYBETMİŞ

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Evli ve 1 çocuk babası şehit Mustafa Tatlı’nın, komiser olan kardeşi Özkan Tatlı ve eşi ile bir çocuğunun 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Hatay’da hayatını kaybettiği belirtildi.

Eşi ve 2 kardeşinin de polis olduğu öğrenilen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı’nın cenazesi, Döngele Mahallesi’nde düzenlenecek askeri törenle toprağa verilecek. (DHA)

şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı...