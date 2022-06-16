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Afyonkarahisar'da kayıp kadının su kuyusunda cansız bedeni bulundu

#Afyonkarahisar#Bolvadin#Havva Ceylan

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, dün akşamdan bu yana haber alınamayan Havva Ceylan'ın (58), 5 metrelik su kuyusunda cansız bedeni bulundu.

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Bolvadin'e bağlı Büyükkarabağ Köyü'nde ailesiyle yaşayan Havva Ceylan, dün akşam evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Ceylan'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatan ekipler, bugün sabah saatlerinde köye yakın bölgede bulunan 5 metre derinlikteki su kuyusunda Ceylan'ın cansız bedenine ulaştı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kuyudaki suyu boşalttıktan sonra Havva Ceylan'ın cansız bedenini çıkardı.

Afyonkarahisarda kayıp kadının su kuyusunda cansız bedeni bulundu

Ceylan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Havva Ceylan'ın ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Afyonkarahisarda kayıp kadının su kuyusunda cansız bedeni bulundu

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#Afyonkarahisar#Bolvadin#Havva Ceylan

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