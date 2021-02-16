MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAfyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı
GeriGündem Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı
Abone Olgoogle-news

AFYONKARAHİSAR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Yağışla birlikte sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayıp, kayarak eğlendi.

Afyonkarahisarda karın keyfini çocuklar çıkardı
Dün gece saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Binaların çatılarında kar birikintileri oluştu. Özerler Camii'nin kubbesinde biriken kar ise dikkati çekti. Kubbenin yarısı beyaz örtüyle kaplanırken, diğer yarısında ise kardan eser olmadığı görüldü. Karahisar Kalesi ise güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışına en çok sevininler ise çocuklar oldu. Mahalle aralarına çıkan çocuklar, poşetlerin üzerine oturarak kaydı, kar topu oynayarak gönüllerince eğlendi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi